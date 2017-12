Peugeot 208 2018 automático chega com novidades

Preço do Peugeot 208

PEUGEOT 208 ACTIVE: R$ 52.990,00

PEUGEOT 208 ACTIVE PACK: R$ 55.990,00

PEUGEOT 208 ALLURE: R$ 60.290,00

PEUGEOT 208 ALLURE AUTO: R$ 65.990,00

PEUGEOT 208 SPORT: R$ 64.490,00

PEUGEOT 208 GRIFFE AUTO: R$ 70.490,00

Peugeot 208 2018

O PEUGEOT 208 também preservou seu belo design. A silhueta compacta, balanços reduzidos e linhas fluídas dão o tom para o visual moderno e refinado do veículo.

A dianteira, uma autêntica assinatura visual, revela a face da Marca. O “olhar felino” se interpreta de maneira robusta a partir do para-choque, em linha com o design europeu, com a grade emoldurada e maior largura do carro. O mesmo cuidado é dado a cada elemento, como o formato e as molduras dos faróis de neblina que, harmonizados, dão o aspecto agressivo do carro.

O conjunto de faróis conta com dois acabamentos internos: um contorno cromado e uma máscara negra, que enfatizam a esportividade e o requinte do 208. O guia de luz LED (presente em todas as versões) destaca o conjunto ótico, tanto de dia quanto a noite. O mesmo cuidado é dado a cada elemento, como o formato dos faróis de neblina.

As lanternas traseiras integram uma assinatura luminosa com três faixas, fazendo alusão às garras do Leão marcadas por luzes em LED e guias de luz.

A PEUGEOT é conhecida mundialmente pelo comportamento dinâmico exemplar de seus carros. Até por isso, os ajustes feitos nos PEUGEOT 208 e 2008 ano modelo 2018 visam realçar esta tradicional e prazerosa experiência de condução. Com a inclusão dos novos câmbios AISIN de 3ª geração – para o 208 nas versões Allure e Griffe e nas versões Allure, Griffe e Crossway para o 2008 – ficam evidentes a agilidade, potência e dinamismo dos veículos. As trocas de marchas, sequenciais, bem programadas e com escalonamento preciso, tornam-se mais rápidas, suaves, lineares e agradáveis.

O novo câmbio também é sinônimo de eficiência energética, já que apresenta ganhos de consumo na estrada. Com velocidade máxima de 196 km/h, o PEUGEOT 208 realiza 11 km/l na cidade, com gasolina, e 7,7 km/l com etanol. Já na estrada, 13,2 km/l com gasolina e 9,3 km/l com etanol. O PEUGEOT 2008, por sua vez, tem velocidade máxima de 186 km/h e consome 10,7 km/l na cidade, com gasolina, e 7,5 km/l com etanol. Na estrada, faz 13 km/l com gasolina e 9,2 km/l com etanol.

O tipo de condução pode ser personalizado a partir das quatro opções disponíveis para cada tipo de motorista ou momento específico. O modo “Drive” é um modelo convencional, para quem mantém uma velocidade constante; o “Eco”, por sua vez, representa a economia de combustível; já a função “Sport” deixa o carro mais ágil e dinâmico por elevar o giro do motor e o modo “Sequencial”, que é uma alternativa para as trocas manuais.

Os Eleitos

O PEUGEOT 208 é bicampeão na pesquisa “Os Eleitos”, realizada pela revista Quatro Rodas. A publicação ouviu 2.349 proprietários dos 45 veículos mais vendidos do país. E, pela segunda vez, o PEUGEOT 208 foi eleito o melhor na categoria “Hatches Premium”, superando as expectativas dos clientes em nove quesitos. Destaque para o espaço do porta-malas, consumo rodoviário e espaço interno.

O PEUGEOT 208 obteve ainda nota final “100”, indicando que foi um dos poucos veículos a ultrapassar as expectativas de seus proprietários na edição deste ano da pesquisa.

Em um momento único de sua história, com sua rede reestruturada, evoluções constantes nos índices de satisfação dos clientes com os serviços de vendas e pós-vendas e a gama mais moderna já disponibilizada no País – com a chegada do Novo SUV PEUGEOT 3008 no mercado brasileiro, os PEUGEOT 208 e 2008 automáticos de seis marchas e o lançamento da PEUGEOT Expert – a PEUGEOT segue recebendo o merecido reconhecimento do consumidor.