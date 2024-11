Peter Pan – O Musical da Broadway em São Paulo

Foto: Divulgação

A montagem do clássico infantil fica em cartaz somente até o final de novembro

Em cartaz no Teatro Liberdade, região central, “Peter Pan – O Musical da Broadway” mostra a saga do menino que não queria crescer e suas aventuras mágicas e cheias de fantasia. Dirigido por José Possi Neto o espetáculo estreou no Brasil em 2018 e ao longo desses seis anos foi visto por mais de 130 mil pessoas.

Clássico da literatura infantil escrito em 1904 pelo britânico-escocês J.M. Barrie, Peter Pan é atemporal, atravessou as décadas, cativando gerações, sendo adaptada para cinema, teatro e histórias em quadrinhos com personagens cativantes. “Peter Pan – O Musical da Broadway” traz no elenco estelar o versátil e talentoso Mateus Ribeiro como Peter Pan e o veterano Saulo Vasconcelos, um dos maiores nomes do teatro brasileiro, impagável como o terrível Capitão Gancho.

Durante mais de duas horas a plateia acompanha o menino que não queria crescer ao lado da Fada Sininho e dos Meninos Perdidos em aventuras na Terra do Nunca enfrentando o temível Capitão Gancho. E quando Peter Pan leva os irmãos Darling, Wendy, João e Miguel para a Terra do Nunca as aventuras se multiplicam e juntos vivem experiências inesquecíveis, descobrindo valores como amizade e amor, além de importantes lições de coragem e lealdade.

O espetáculo fica em cartaz no Teatro Liberdade até 30 de novembro com sessões de quarta a domingo.

SERVIÇO

Peter Pan – O Musical da Broadway

Horários: Quartas, quintas e sextas às 20h

Sábados às 16h e 20h30

Domingos às 16h00

Duração: 2h30min (com intervalo de 15min)

Gênero: Musical

Classificação: Livre

Local: Teatro Liberdade – Rua São Joaquim 129 – Bairro: Liberdade

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/95886/d/266032