Pesquisas eleitorais: confiar ou não?

No caso da eleição presidencial, cujo resultado apontou uma diferença de apenas cinco pontos de Lula sobre Bolsonaro, a perplexidade se abateu sobre a sociedade, pois de acordo com os institutos, o candidato petista teria liquidado a fatura logo no primeiro turno e com ampla vantagem sobre o segundo colocado. Mas na prática os números apresentados não se confirmaram.

A bem da verdade é que os institutos de pesquisas saíram desmoralizados dessas eleições. Todavia, não podemos demonizar as pesquisas de intenção de votos, pois elas são instrumentos importantes para orientar o eleitor em suas escolhas. No entanto, é necessário que os institutos revejam suas metodologias, possivelmente defasadas, para voltar a ter credibilidade.

Ressalte-se que erros em pesquisas eleitorais são comuns, e na maior parte ocorre porque os institutos de pesquisas não conseguem captar as ondas de última hora. É claro que há risco de manipulação eleitoral, e com a aproximação do segundo turno, é comum aumentar a quantidade de pesquisas divulgadas. Afinal, o interesse da população aumenta a cada dia.

No entanto, a reboque, surgem os resultados discrepantes e uma pergunta passa a ser feita: dá para confiar ou não nos institutos de pesquisas? A julgar pelos números apresentados, não.

E, por fim, como analista tenho a visão de que pesquisa é apenas a captação do sentimento da população naquele momento, sem garantia nenhuma de que tal comportamento vai se manter até o dia da eleição.

Por André Lima (Andrézão) – MTB 52.906

Siga o Rnews nas redes sociais