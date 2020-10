Pesquisa: Pacote de 5 kg de arroz tem variação de 71%

Muito tem se falado no aumento dos valores da alimentação, mas nada se compara ao preço do arroz, alimento que faz parte do cardápio diário dos brasileiros. Para se ter uma base, Pesquisa do Núcleo de Inteligência e Pesquisas do Procon-SP em convênio com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), revelou que o preço médio do pacote de 5 kg de arroz em fevereiro desse ano, antes de ser decretada a pandemia, custava R$ 12,78 e, em outubro (valor apurado até o momento, já que o mês ainda não fechou) passou para R$ 21,83, aumento de 71%.