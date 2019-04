Pesquisa aponta que governo Bolsonaro é aprovado por 35% e reprovado por 27%

O Ibope entrevistou 2 mil pessoas em 126 municípios entre os dias 12 e 15 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Ainda de acordo com a pesquisa, 51% dos brasileiros afirmam confiar no presidente e aprovam a sua maneira de governar, enquanto 45% afirmam não confiar em Bolsonaro e 40% desaprovam sua maneira de administrar.

Taxa de popularidade

Segundo o levantamento, a taxa de popularidade do governo Bolsonaro é a quinta mais elevada, quando comparada à do primeiro trimestre de nove mandatos presidenciais, desde 1990. Ele ganha na comparação com os inícios de governo de Itamar Franco (34%), o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso (22%), o segundo mandato de Dilma Rousseff (12%) e o início de governo de Michel Temer (14%).

As áreas mais bem avaliadas do governo são, na ordem, Segurança pública (57%), Educação (51%), Meio ambiente (48%) e Combate à inflação (47%)

Já as áreas com pior avaliação são Taxa de juros (57%), Impostos (56%), Saúde (51%), Combate ao desemprego (49%) e Combate à fome e à pobreza (47%).