Perrengues do mundo imobiliário

A vida de um corretor de imóveis não é tarefa das mais fáceis. Esse e o mote do espetáculo “Só Por Deus”, em cartaz no Teatro Itália até 26 de março. No palco os atores Darwin Demarch e Rita Murai revelam os bastidores do mercado imobiliário numa divertida comédia. Demarch e Murai realmente se tornaram corretores de imóveis, mas não pra entrar nos personagens. Na real tiveram que fazer isso pra pagar as despesas num período pandêmico tenebroso pra classe artística.

Mas como dizem: “A arte imita a vida” e assim tiveram muitos subsídios para criar esta montagem que teve muito sucesso na primeira temporada. O texto é bem simples. Dois corretores recebem os interessados para um coquetel e apresentação de um novo lançamento imobiliário.

Enquanto os compradores não chegam a dupla entretêm o público com diversas tiradas e situações vividas por corretores de imóveis. Entre casais apaixonados que “vem testar o decorado”, uma venda quase fechada e o entusiasmo e depressão que envolvem a profissão os atores arrancam boas risadas da plateia.

A direção é Grace Gianoukas. Vale a pena conferir

SERVIÇO

SÓ POR DEUS

Direção: Grace Gianoukas

Com: Rita Murai e Darwin Demarch

Até 26 de março. Sextas-feiras e sábados às 21h

Concepção de luz: Paulo Marcel

Gênero: comédia

Duração: 70 minutos

Recomendação: 14 anos

Direção de Produção: Paulo Marcel

Realização: Ventilador de Talentos

Ingressos:

Inteira R$ 70,00

Meia entrada R$ 35,00

Corretores de imóveis carteirinha do CRECI: R$ 30,00

Bilheteria: abre 2 horas antes do espetáculo

Online: https://teatroitalia.byinti.com/#/event/so-por-deus-a-comedia