Período de transferência de alunos da rede estadual encerra amanhã

Os interessados podem comparecer a qualquer escola da rede estadual para realizar o pedido de transferência. Para solicitar, é necessário apresentar o documento de identidade (RG) ou certidão de nascimento do aluno e comprovante de residência.

Os pedidos de transferência podem ser por mudança de endereço ou por escola de preferência da família. Caso essa mudança ocorra durante o ano letivo as famílias poderão procurar as escolas pontualmente.

Todos os alunos da rede já possuem matrícula garantida para o ano letivo de 2020. Caso não sejam transferidos, os estudantes continuarão a estudar na unidade de ensino onde estão atualmente matriculados.

Desde o dia 26 de dezembro os alunos podem consultar a escola em que está atualmente matriculado e com vaga garantida para o ano letivo de 2020 por meio da Secretaria Escolar Digital (https://sed.educacao.sp.gov.br/ConsultaPublica/Consulta).

O próximo ano letivo começa no dia 3 de fevereiro, com encerramento previsto em 23 de dezembro de 2020. Mais informações podem ser obtidas no site www.educacao.sp.gov.br; telefone 08007700012 ou ‘http://matricula2020.educacao.sp.gov.br’.

Fonte: Governo do Estado