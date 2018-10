Peppa Pig e Masha e o Urso animam o final de semana

No sábado, 13, Peppa Pig, a porquinha mais querida das telinhas vem com o show Peppa Pig: Brincando de ser grande”. Ao lado de Zoe Zebra, George, Pedro Poney, Dany Dog e Suzy a Ovelha ela entra num mundo de imaginação superdivertido, pensando em como seria o futuro. A montagem leva pro palco o velho dilema das crianças que sofrem pensando no que ser quando crescer. De uma maneira lúdica e divertida ensina às crianças como resolverem a questão.

Peppa Pig

Dia 13 de outubro

Local: Tom Brasil

Rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio

Data e horário: 13/10/2018 – 17h30

Horário de abertura da casa: 2h antes do espetáculo Censura: Livre

Ingressos: De R$ 60,00 a R$ 120,00

Já no domingo, 14, acontece o espetáculo Masha e o Urso – Live Show”, que foi escrito especialmente para o Brasil. A peça narra o dia superdivertido dessa menininha incrível na estação transiberiana. Por acidente, lá chega uma arara muito falante, que ao notar que havia descido na estação errada e se perdido de seu dono, acaba por fazer novos amigos, trocando experiências fascinantes com os animaizinhos amigos de Masha e do Urso.

Masha e o Urso

Data: 14 de outubro

Local: Tom Brasil

Rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio

Horário de início do show: 14h

Horário de abertura da casa: 2h antes do espetáculo

Ingressos: De R$ 60,00 a R$ 120,00

Censura: Livre