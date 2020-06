Penha Geek On Line agita as rede sociais

Um dos mais destacados eventos do CCP, o Penha Geek realizou em 2019 duas edições com grande número de participantes. Em 2020 a terceira edição aconteceria em maio, contudo não foi possível devido à Covid-19. Mas a comunidade nerd não ficará carente, pois o Penha Geek On Line acalmará os coraçõeszinhos da galera com muitas atividades.

Serão 8 horas ininterruptas de conversas, bate-papos, entrevistas e vivências com personalidades do mundo geek transmitidas no instagram e facebook do Centro Cultural Penha.

Segundo Valquíria Gama Nascimento, Coordenadora do CCP, a ideia de realizar o Penha Geek On Line é a de não deixar passar um momento tão importante na agenda da instituição.

“O Penha Geek é o carro-chefe das atividades do Centro Cultural Penha, teríamos uma edição em maio, contudo não foi possível. Realizar on line é uma forma de manter acessa a chama do evento e levar um pouco de cultura geek para os nossos internautas e frequentadores que estão em casa neste momento tão difícil”, diz

Dentre os convidados está a Gibiteca Balão, parceiros das edições anteriores, o coletivo jovem de Itaquera, zona leste, que se destacou em encontros geeks organizando oficinas de desenho e confecção de fanzines. Por intermédio de ações culturais junto à comunidade a Gibiteca Balão supre a carência de órgãos de cultura na região.

No Penha Geek On Line a Gibiteca Balão organizará duas atividades no instagram: vivência com jogos e intervenção com quiz e premiação.

Outro destaque é o bate-papo com Rodrigo Selback. O especialista em desenvolvimento de liderança e Master da Campus Party Brasil trocará uma ideia legal com Jansen Serra, falando sobre filmes e séries. Um prato cheio para os “geekers”.

Vale a pena conferir também a entrevista, também intermediada por Jansen Serra, com a ilustradora Marília Marz. Em 2019 Marz lançou a publicação “Indivisível, Colagens & Quadrinhos Independente, Mulheres & Quadrinhos”, além de ter feito a montagem Indivisível no Museu da Imagem e do Som (MIS), em 2018. O tema da entrevista com Marília Marz será a representatividade Negra na HQ.

Essas são só algumas das atividades do Penha Geek On Line. Com certeza será um belo motivo pra você ficar em casa no dia 27 de junho.

O Penha Geek On Line acontecerá nas mídias sociais abaixo:

@centroculturalpenha

www.facebook.com/centroculturalpenha

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO PENHA GEEK ON LINE – 27 DE JUNHO

Horário Onde Tema Mediador Convidado(a)

11h às 12h Facebook Séries e filmes Jansen Rodrigo Selback

12h às 13h Instagram Vivência com jogos Gibiteca Balão Gibiteca Balão

14h as 15h Facebook Mundo cosplay Jansen Marco Pacheco, Heykro e Rogério (Mr Satan)

16h às 17h Instagram Intervenção quiz e premiação Gib. Balão Gibiteca Balão

17h às 18h Facebook Representatividade negra no HQ Jansen Marília Marz

18h às 19h Instagram A mulher no universo geek Letícia Letícia e Roberta

19h às 20h Facebook Dublagem para animes/filmes Jansen Wendel Bezerra