Pelmi oferece atividades para idosos em Caieiras

As atividades são oferecidas em dias e locais diferentes. No Centro Esportivo Municipal que fica na Rua Portugal, nº 300, são realizadas ginástica, alongamento e aula de ritmo toda quarta e sexta-feira, das 8 às 9 horas.

Já as segundas-feiras, das 8 às 9h30 são oferecidas aulas de ginástica e alongamento; das 9h30 às 11 horas, os idosos participam do voleibol adaptado, no ginásio esportivo do Jardim Nova Era que fica na Avenida Prefeito Gino Dartora, nº 326.

As aulas são acompanhadas por um professor de educação física e uma fisioterapeuta.

Para participar, o interessado deve se cadastrar junto a Secretaria Municipal de Esportes levando cópia de um comprovante de endereço, uma foto 3 x4 e um documento de identificação. No Pelmi realizado no bairro, o professor entrega uma ficha que deve ser preenchida e levada na Secretaria de Esportes. Os idosos ainda passam por exame médico.