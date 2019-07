Pele exige hidratação durante o frio

Para te ajudar as pessoas nessa tarefa, a especialista destacou alguns cuidados que se deve ter com a cútis nesse período.

Para manter o corpo aquecido durante essa época, o organismo acaba gastando mais energia e, por consequência, é normal sentir mais fome. O problema nesse caso, segundo a esteticista, é que acabamos optando por comidas muito calóricas – ricas em carboidratos e açúcares -, que causam a degradação do colágeno da pele, ocasionando assim o envelhecimento cutâneo precoce e contribuindo com a flacidez. Uma boa dica, é substituir o chocolate ou achocolatado por cacau em pó, que é antioxidante e ajuda na manutenção de uma pele saudável.

Beber água é essencial. A queda da umidade do ar e as baixas temperaturas fazem com que o corpo transpire menos. Com isso, acabamos sentimos menos sede, o que não quer dizer que não precisamos nos manter hidratados. Lembre-se de beber de 2 a 3 litros de água por dia. Consuma chás, sucos e sopas com ingredientes ricos em vitaminas e minerais para manter a pele saudável e hidratada.

A hidratação tópica também deve ser priorizada. Primeiro é importante saber que se você não consumir água, nem o melhor hidratante do mundo vai trazer o resultado desejado. Os hidratantes atuam por osmose, isso significa que usam a própria água do seu corpo para manter a hidratação. A dica da esteticista é apostar em hidratantes específicos para cada área do corpo, sem esquecer dos lábios, e para o seu tipo específico de pele. Aposte em cremes que contenham antioxidantes, como a vitamina C, e fique de olho nas fórmulas.

Por fim, evite banhos quentes e abuse do protetor solar. “Os banhos muito quentes ou demorados com muito sabão deixa a pele desprotegida e facilita a penetração de bactérias, fungos e vírus. Apesar do clima frio, o sol continua emitindo radiação, como o ultravioleta do tipo A, portanto nada de deixar o protetor de lado. É recomendado o uso de 1gr de produto por aplicação em camadas. O retoque, durante o dia, pode ser feito com protetor em pó para evitar a aparência de “pele pesada”. Prefira produtos que contenham proteção mínima de FPS 30”, finaliza Ângela.