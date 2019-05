Pele e cabelo merecem atenção no outono

“Nesta época do ano, muita gente se queixa de ressecamento na pele e do pouco brilho ou queda de cabelos. Por isso, manter a hidratação é fundamental. A tendência é a pele ficar mesmo mais ressecada. Não deixe de passar hidratantes, principalmente em áreas como pernas, joelhos e cotovelos”, orienta o dermatologista. Já em relação aos cabelos, o especialista destaca alguns cuidados importantes: “Evite lavar o cabelo com água muito quente e à noite; e não durma com o cabelo molhado ou preso”, explica.

Para manter a pele e os cabelos bem cuidados nos dias mais frios de outono e inverno Dr. José Jabur indica beber muita água, no mínimo 1,5 litro; hidratar o corpo, investindo em hidratantes mais específicos para quem tem a pele mais seca; cuidado com os lábios; atenção à temperatura do chuveiro, já que banhos quentes são muito comuns no inverno, mas ressacam a cútis; evitar o ar condicionado; umidificar o ar, com um vaporizador ou uma bacia com água; utilizar protetor solar e lavar o rosto antes de dormir, para retirar as impurezas acumuladas durante o dia.