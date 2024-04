Pegadinhas em cena

Foto: Divulgação

Humorista Ítalo Sena apresenta novo show em São Paulo

Conhecido como um dos maiores nomes do stand up atual o pernambucano Ítalo Sena se apresenta no Teatro J. Safra neste sábado (6) e no domingo (7). O comediante leva para o palco da zona oeste paulistana o novo show “Duas Conversas” mergulhando “em dois lados de sua vida de forma inédita”.

Conhecido nas redes sociais como o “rei das pegadinhas” Sena tem milhões de views e seguidores com vídeos no Youtube em tiradas e trolagens insanas. Recentemente o humorista se tornou o novo contratado do Canal Combate (Globo) comentando de forma hilária as lutas, sobretudo de boxe.

“Duas Conversas” foi gestado durante nove meses exigindo um intenso preparo físico e mental do comediante. Com cenário digital interativo, o espetáculo é envolvente e surpreenderá o público. “É algo que venho me dedicando para entregar o meu melhor. Quero que meu público saia do teatro com a garantia de que foi surpreendido.” Brincando com um de seus bordões, Ítalo destaca: “Não se assuste se no show eu perguntar ‘O que você pensou na hora?’ Tem um cara gravando ali,” contou ele com risadas.

O texto é do próprio Ítalo que teve colaboração criativa de Maurício Meireles (CQC), preparação artística de Diógenes De Lima, a produção de Laura Ithamar, iluminação de Jathyles Miranda e as artes para o cenário virtual assinadas pelo VJ Koala Brito.

SERVIÇO

Ítalo Sena em Duas Conversas

Gênero: Humor

Recomendação: 16 anos

Duração: 80 min

Data: 06 de abril, às 21h, e 7 de abril, às 20h30

Ingressos: entre R$ 30 e R$ 100

Compras online: https://www.eventim.com.br/artist/italo-sena/?affiliate=JSA

Telefone da bilheteria: (11) 3611-3042

Teatro J. Safra | 627 lugares

Endereço: Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Telefone: (11) 3611 3042 e 3611 2561

Abertura da casa: 2 horas antes de cada horário de espetáculo, com serviço de lounge-bar no saguão do Teatro

Acessibilidade para deficiente físico

Estacionamento: Valet Service (Estacionamento próprio do Teatro) – R$ 30,00