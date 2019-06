Pedro Mann estreia em palcos paulistanos

O carioca vem trilhando a estrada musical desde 1999 quando montou a banda INOX , na qual atuava como baixista. Em 2002 o grupo ganhou o Festival Mistura Jovem. Tinha início ali uma brilhante carreira que o levou a criar letras para inúmeros artistas de destaque da música brasileira.

Pedro Mann já teve canções gravadas por Thais Gullin, Lucas Santtana, Angelo Paes Leme, Matheus VK, entre outros.

Como instrumentista o carioca acompanhou Gilberto Gil, Roberta Sá, Geraldo Azevedo, Forróçacana e Pedro Luís. A sonoridade de Pedro Mann é um mosaico de gêneros e influências que fluem intensas, loucas, dançantes e introspectivas. Um caldeirão que mistura na mesma proporção as cordas do violino de Nicolas Krassik, os beats do percussionista Duani e o sanfoneiro Mestrinho.

O resultado é um Pedro Mann que poe todos pra mexer.

Nesta apresentação no Estúdio Bixiga o carioca estará muito bem acompanhado pela cantora Tiê. Pedro Mann é só orgulho por tão ilustre presença.

“Me sinto muito honrado em mostrar meu trabalho no Lab Mundo Pensante, essa casa tão especial para a cultura de São Paulo. Ainda mais com a participação da Tiê, artista que admiro muito. Vai ser um show especial onde apresentarei músicas dos meus dois discos e algumas inéditas numa formação com cello, violão e percussão”, diz. Recomendado.

Serviço

Pedro Mann

Participação especial de Tiê

Quando: 28 de junho

Local: Estúdio Bixiga

Rua Treze de Maio, 852, Bela Vista

Abertura da casa: 19 horas

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) R$ 10,00 (meia)

Inf: 5082-2657