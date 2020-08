Pedestres correm risco com faixas de pedestres apagadas

Regina dos Santos é uma das pessoas que notou o problema pediu intervenção da prefeitura junto ao Governo do Estado, já que a estrada é estadual. “As faixas estão apagadas e as pessoas têm dificuldade de atravessar. Quem mais sofre são os idosos. Porém, todos correm risco ao tentar atravessar essa rodovia no trecho do Serpa”, disse.

Um dos locais citado pela cidadã fica próximo a um ponto de ônibus, o que preocupa ainda mais. “Muitos motoristas já não respeitam quando existe a sinalização. Imagina sem”, declarou.

A situação foi levada a conhecimento do prefeito Gersinho Romero que se manifestou. “Já oficializamos o DER para fazer manutenção nessas faixas. O fluxo de pedestre aumentou e o perigo também. Com mais essa reivindicação vamos reforçar esse pedido. Importante salientar que se eles mesmo autorizarem a prefeitura a fazer, nossa equipe de sinalização faz”, disse Gersinho.