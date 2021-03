Pedagoga traz dicas de alfabetização durante período remoto

Uma das maiores dificuldades está ligada à escrita que envolve o desenvolvimento motor e à passagem da letra bastão para a letra cursiva. Para facilitar nessa atividade, Lucila Sarteschi, Coordenadora do Colégio Renascença, traz algumas dicas.

Antes de mais nada, a educadora ressalta que a parceria entre a escola e a família é fundamental pode gerar frutos positivos sempre.

Dicas de atividades e brincadeiras

Peça ajuda na Lista de Compras – No que diz respeito à alfabetização dentro de um formato remoto, os pais podem convidar os filhos a escreverem listas de compras, lugares a serem explorados, roupas, entre outros. Listas estimulam as crianças a organizarem seu pensamento e fazem parte do “escrever com sentido”.

Bilhetes pela Casa – A escrita de bilhetes e convites também é uma excelente ferramenta, pois os textos são curtos, de fácil compreensão e cumprem um papel social. Por meio deles, pais e filhos podem estreitar laços de confiança e segurança, tão importantes neste momento.

Cultivar a Leitura – A parceria dos pais é importante também com a leitura de diferentes gêneros textuais, como: crônicas, poesias, gibis, contos. Desta forma, estimulam e demonstram a importância desta habilidade.

Ainda assim, a pedagoga tranquiliza os pais sobre as possíveis lacunas por falta de um contato. “Algumas conquistas educacionais exigem tempo, observação, treino, persistência e contato físico, por exemplo: aprender a posicionar o lápis na pauta e realizar movimentos corretos e precisos. Mas essa questão será possível recuperar nos anos seguintes de escolaridade, além de outras relacionadas à gramática e ortografia”, finaliza.