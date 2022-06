Pedágios não serão reajustados este ano em São Paulo

De acordo com a pasta, a atualização seria de 10,72% (IGPM) a 11,73% (IPCA) – dependendo do indexador do contrato de concessão – para perdas inflacionárias ocorridas nos últimos 12 meses (de junho/2021 a maio/2022). A decisão acontece por causa da atual conjuntura econômica e do custo Brasil, com a alta desenfreada dos preços, em especial, de combustíveis.

A SLT, Secretaria de Logística e Transportes, e a Artesp também foram incumbidas de criar uma nova política estadual para as rodovias concessionadas paulistas para buscar soluções que, por um lado, não prejudiquem a população e os setores que dependem do transporte pelas rodovias, e, por outro, não inviabilize os contratos assinados com as concessionárias.

Uma simulação feita pelo governo estadual mostra quanto custaria o pedágio em caso de reajuste. No caso das praças na região de Caieiras, eles ficariam assim:

Anhanguera (SP-330 – praça de Perus): Valor – R$ 10,60 / Com reajuste – R$ 11,80

Bandeirantes (SP-348 – praça Caieiras): Valor R$ 10,60 / Com reajuste – R$ 11,80

Rodoanel Oeste (todas as praças): Valor R$ 2,50 / Com reajuste – R$ 2,80

Siga o Rnews nas redes sociais