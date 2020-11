Pedágios mais caros em São Paulo a partir de 1º de dezembro

Os valores foram publicados no Diário Oficial do Estado de sexta-feira, 20. A atualização da tarifa segue os critérios contratuais, com a correção de inflação pelo indicador econômico IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), acumulado entre julho de 2019 e junho de 2020.

Segundo a Artesp, Agência de Transportes do Estado de São Paulo, o reajuste deveria ter entrado em vigor em 1º de julho, conforme estabelecido em contrato de concessão válido para as rodovias das três primeiras etapas do Programa de concessões, mas foi adiado em razão da pandemia.

Na região, a praça localizada na Rodovia Anhanguera, em Perus, o valor passa de R$ 9,60 para R$ 9,80. Em Caieiras, o pedágio da Rodovia dos Bandeirantes também sobe de R$ 9,60 para R$ 9,80.