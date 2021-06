Pedágios de São Paulo ficam mais caros a partir de 1º de julho

A alta é de 8,06% e, de acordo com a agência, foi definida com base na inflação registrada pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

Sofrerão aumento na data as rodovias administradas pelas 17 concessionárias pertencentes às três primeiras etapas do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo.

Sistema Anhanguera-Bandeirantes

No sistema Anhanguera-Bandeirantes, principal acesso a São Paulo e com praças em Caieiras e Perus, os valores também sobem.

Na Anhanguera o motorista que antes pagava R$ 9,80 vai ter de desembolsar R$ 10,60. O mesmo ocorre com as tarifas da Rodovia dos Bandeirantes em Caieiras e Campo Limpo Paulista.