Pedágios de rodovias paulistas terão reajuste a partir de 1º de julho

As tarifas contratuais de 19 concessionárias foram reajustadas em 2,85% (Reprodução)

A partir da 0h do domingo, 1º, entra em vigor o reajuste contratual anual das tarifas de pedágio das rodovias estaduais paulistas. As tarifas contratuais de 19 concessionárias foram reajustadas em 2,85% – índice relativo ao IPC-A acumulado entre junho do ano passado e maio desse ano.