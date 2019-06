Pedágio mais caro a partir do dia 1º nas rodovias paulistas

O índice aplicado é de 4,66%, e corresponde à reposição da inflação medida pelo IPCA entre junho de 2018 e maio de 2019 .

As rodovias atingidas são: Via Oeste, Colina, SPVias, Ecovias, SPMar, Rodovia dos Tamoios, Rota das Bandeiras, Cart, Via Randon, Rodovias do Tietê, Ecopistas, Rodoanel Oeste, Autoban, Tebe, Intervias, Centrovias, Triângulo do Sol, Autovias e Renovias.

Na região de Caieiras, o pedágio da Rodovia dos Bandeirantes será de R$ 9,60. O mesmo valor será aplicado na Anhanguera, em Perus. No trecho Oeste do Rodoanel a tarifa sobe para R$ 2,10.