Peça “Monólogo solo de um só” acontecerá em Caieiras 

A programação começa neste sábado, 28. A encenação visa apresentar a relação do artista com o município, tudo isso através do humor, interatividade e mágicas surpreendentes.

Veja abaixo todos os locais que receberão a atração:

28 de Setembro: Praça da Família – Laranjeiras – 19h30

29 de Setembro: Praça André Assoni – Jd. São Francisco – 19h30

05 de Outubro: Praça Quito Guidolin – Jd. Vera Tereza – 19h30

08 de Outubro: Teatro Municipal de Caieiras – 19h30

20 de Outubro: Praça Pró Polo – 19h30

02 de Novembro: Praça da Bíblia – Laranjeiras – 19h30

09 de Novembro: Praça Odete Molinari – Vila dos Pinheiros – 19h30

15 de Novembro: CÉU das Artes – Jd. Dos Eucaliptos – 19h30

23 de Novembro: Concha Acústica – 19h30

A entrada é franca.