Paz, saúde e luz

O movimento do comércio, atônito para garantir uns trocados a mais para o começo do ano, e talvez resolver algumas dívidas acumuladas durante o ano que vai acabando. Acho que a felicidade vem de uma lembrança inconsciente, até para aqueles mais céticos, do nascimento de Marceneiro de Nazaré, que mobiliou o mundo com seus exemplos e continuam enfeitando almas aqui e acolá. Aliás, o Obreiro era Mestre por excelência, não exigia a atenção de seus aprendizes, nem se apresentava como melhor do que qualquer outro. O exemplo não se cala. Não se turva. Não se obscurece, nem pelo império materialista, com todo seu vigor e seu dinamismo, que acaba fazendo surgir necessidades artificias, que duram um pedaço de minuto. Feliz Natal.