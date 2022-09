Pavimentação está em planejamento e aguarda novos convênios

Em 2020, foi realizado o recapeamento, mas o serviço apresentou problemas meses depois. Ondulações, buracos e remendos são as deficiências encontradas no local, dificultando o tráfego de veículos.

Para uma moradora do local, a situação que se encontra a rua oferece risco aos motoristas. “Essas ondulações, além de prejudicial ao veículo, dificulta uma freada e pode ocasionar um acidente”, disse.

Com as deformidades apresentadas no asfalto, nem mesmo os pedestres estão seguros para atravessarem de um lado para o outro da via. “Está muito perigoso para os motoristas e pedestres. Esse asfalto precisa ser refeito”, avaliou outro cidadão.

Em busca de esclarecimento, a reportagem do jornal Regional News entrou em contato com a prefeitura de Caieiras.

A assessoria de imprensa informou que a municipalidade demonstra preocupação com a situação e que a rua está em planejamento para recapeamento em inclusão em novos e futuros convênios.

