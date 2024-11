Paulo Ricardo no Blue Note SP

Foto: Divulgação

O cantor mostra seus sucessos só na voz e violão

Considerado um dos maiores nomes do pop/rock nacional o cantor, compositor e instrumentista Paulo Ricardo se apresenta no Blue Note SP nos dias 30 de novembro e 6 de dezembro. O músico carioca volta ao palco da região central de São Paulo com a tour “Voz, violão e Rock’N’Roll 2” interpretando os grandes clássicos da carreira de forma desplugada uma vez que o Blue Note favorece shows intimistas.

Além do formato acústico o incansável ex-líder do RPM percorre o país também com a turnê elétrica não deixando ninguém parado. A ideia de fazer releituras desplugadas de sua obra surgiu durante a pandemia, quando PR realizou lives, criou vídeos e compôs novas canções. No confinamento escreveu “Tempo de Espera”, crônica folk sobre a quarentena o que foi o start para montar um show acústico.

O músico gostou tanto do resultado que gravou um disco com seus maiores sucessos na simplicidade minimalista da voz e violão.

No repertório do show estão “Louras Geladas”, “Rádio Pirata”, “Olhar 43” e “A Cruz e a Espada”, da fase RPM. Também foram incluidas da carreira solo “Tudo Por Nada” e “Dois”, além de releituras para clássicos de outros autores como “London, London”, de Caetano Veloso” e “Flores Astrais”, do Secos & Molhados, já sacramentadas na voz de Paulo Ricardo.

Entre os vários convidados está o cantor carioca Milton Guedes que fará dueto com Paulo Ricardo em “Louras Geladas” e “London London”.

SERVIÇO

Paulo Ricardo

Show: Voz, violão e Rock’N’Roll 2

Dias: 30 de novembro – Sessões: 20 horas e 22h30 e 6 de novembro – 20h e 22h30

Blue Note SP

Av. Paulista, 2073 – Consolação – São Paulo – SP

Inf: https://bluenotesp.com/shows/paulo-ricardo-1/