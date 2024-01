Paulo Ricardo em show acústico

Foto: Divulgação

No próximo dia 20 de janeiro o Blue Note SP recebe o cantor e compositor Paulo Ricardo no show “Voz, violão & Rock N Roll”. O grande astro do rock oitentista sobe ao palco da zona central de São Paulo mostrando seus sucessos, tanto à frente do RPM, quanto da carreira solo em versões acústicas.

A ideia de fazer releituras desplugadas de sua obra surgiu durante a pandemia, quando PR realizou lives, criou vídeos e compôs novas canções. No confinamento escreveu “Tempo de Espera”, crônica folk sobre a quarentena o que foi o start para montar um show acústico.

O músico gostou tanto do resultado que até gravou um disco com seus maiores sucessos na simplicidade minimalista da voz e violão. No álbum e repertório do show estão “Loiras Geladas”, “Rádio Pirata”, “Olhar 43” e “A Cruz e a Espada”, da fase RPM.

Também foram inclúidas da carreira solo “Tudo Por Nada” e “Dois”, além de releituras para clássicos de outros autores como “London, London”, de Caetano Veloso” e “Flores Astrais”, do Secos & Molhados, já sacramentadas na voz de Paulo Ricardo.

O cantor terá o auxílio luxuoso do violinista Ícaro Scagliussi e juntos farão duas apresentações na noite: às 20h e 22h30.

SERVIÇO

Paulo Ricardo

Show: Voz, Violão & Rock N Roll

Dia 20 de janeiro

Set 1: 20 horas

Set 2: 22h30

Blue Note SP

Av. Paulista, 2073 – 2° Andar – Consolação

Classificação: 18 anos

Inf: https://www.eventim.com.br/artist/paulo-ricardo/