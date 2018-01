Paulo Ho explora música, teatro e performance ritualística em show

Assinando também a direção do espetáculo, Paulo Ho traz um repertório eclético, com canções que passeiam por compositores consagrados da música brasileira, entre eles Gilberto Gil, Caetano Veloso e Roberto Carlos. As faixas do álbum “Ex-Companheiro” também estão presentes e dividem a cena com releituras internacionais que vão de Rolling Stones a Duran Duran.

Clérigo, o espetáculo

A “Igreja Eletrônica de Paulo Ho”, Clérigo é o novo movimento cênico do ator e cantor Paulo Ho. O artista carioca, com larga vivência teatral, começa uma nova investigação sobre sua visão religiosa, política e social.

“O espetáculo não é apenas um show de música, mas uma performance ritualística, que vai desde um rito clérigo ao teatro, de forma a tentar entender e neutralizar a obscuridão na qual estamos imersos. Eu faço uso da mítica cristã, de elementos místicos e de nossa tradição africana. Não é uma crítica direta, embora possa haver algumas, mas realmente uma reflexão. Cresci numa família religiosa e até já estudei os diversos tipos de rituais que temos no nosso país. Hoje tenho minhas próprias crenças e convicções, mas mais do que nunca vivemos num estado de grande risco, baseado na estrutura cristã. Por isso, vale o questionamento” – explica o artista.

O show é dividido em três partes – Cristão, Deusa e Humano -, e em cada show o cantor assume uma persona.

“As personas nasceram espontaneamente e com certeza fazem parte de mim. Ainda não descobri onde elas estavam, é mesmo uma busca. Não as vejo exatamente como personagens e sim como energias. Não faço juízo de valor ou moral sobre elas, elas apenas existem, são reais. Cada uma tem sua função e seu desequilíbrio pode causar o caos”.

A estética e a parte musical da apresentação têm como referências a igreja católica e os ritos místicos e míticos de origem africana, com uma linguagem atual e pop. O show conta com os músicos Thiago Vivas e Pedro Sodré, ambos manipulando os beats eletrônicos, além de diversos instrumentos.

O show é baseado na ancestralidade de várias energias e tem grande inclinação à ritualística, porém baseada no subconsciente do artista. Clérigo é uma reflexão dos dias atuais, onde a religião se torna cada vez mais presente, nem sempre de maneira positiva. A ideia e palavra do espetáculo é a neutralidade. Dinheiro, religião, política. Temas antigos e sempre renovados.

Paulo Ho, o artista

O artista tem uma longa vivência teatral, já foi dirigido por, entre outros, Christiane Jatahy, Marcus Alvisi e Roberto Alvim. Em 2013 estreou no projeto “Tru&Tro com sua Corja”, ao lado de Letícia Novaes (Letrux) e Arthur Braganti.

Entre 2015 e 2016 criou, junto ao músico Lucas Vasconcellos, seu disco autoral intitulado EX_COMPANHEIRO. Ao longo dos dois últimos anos lançou a trilogia de videoclipes e fez shows de lançamento, dirigido por ele e por Lucas.

Em 2018 inicia novo trabalho de pesquisa, o show CLÉRICO, onde engloba teatro e música num ritual performático.

Projeto Som na Caixa

O Sesc Ipiranga apresenta, em temporadas no auditório da unidade, artistas da nova cena musical brasileira com trabalhos autorais que propõem abordagens inovadoras à linguagem musical. O clima intimista propiciado pelas características da sala possibilita uma proximidade quase cutânea entre músicos e público.

Serviço

Paulo Ho – Clérigo

Quando: de 19 a 21/1, sexta às 21h30, sábado às 19h30 e domingo às 18h30

Local: Auditório (30 lugares)

Preço: R$20,00 / R$10,00 / R$6,00 (credencial plena)

Sesc Ipiranga – Rua Bom Pastor, 822