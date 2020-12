Paulistão 2021 terá VAR em todos os jogos; veja os grupos sorteados

O campeonato paulista, mais antigo e tradicional Estadual do país, terá uma novidade importante na edição 2021: todos os jogos da competição contarão com VAR, o árbitro assistente de vídeo. Este e outros detalhes foram definidos no Conselho Técnico, que reuniu os presidentes dos clubes em reunião on-line na manhã desta terça-feira (8).