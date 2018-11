Paulinho da Viola no Tom Brasil

Artista nato cresceu ligado à música, no tradicional bairro de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Seu pai, o lendário violonista Benedicto César Ramos de Farias, integrou o Época de Ouro, considerado o maior grupo de choro de todos os tempos. Com apenas 22 anos, incentivado por Zé Ketti, começou a compor e mostrar seus sambas para possíveis intérpretes como Oscar Bigode, Anescar do Salgueiro, Nelson Sargento, Elton Medeiros, Jair do Cavaquinho, além do próprio Zé Ketti. Não demorou muito para que juntos formassem o grupo A Voz do Morro com o qual gravou três álbuns: “Roda de Samba”, “Roda de Samba volume 2” e “Conjunto A Voz do Morro – Os Sambistas”.

Portelense de coração o músico integra a ala de compositores da escola desde 1965. A atual turnê do carioca leva o nome de um disco gravado por ele em 1966 ao lado de Elton Medeiros. “Na Madrugada”, o disco, trazia vários sucessos entre eles: “14 anos”, “Minhas Madrugadas”, “Recado”, “Jurar com Lágrimas”, “Rosa de Ouro” e “O Sol Nascerá”.

O primeiro disco solo seria lançado em 1968, sendo que no ano seguinte venceu o último festival da Record com a clássica “Sinal Fechado”. Seu maior sucesso “Foi um rio que passou em minha vida”, foi gravada em 1970. É até hoje obrigatória em todos seus shows e projetou Paulinho da Viola nacionalmente. Um de seus grandes momentos ocorreu em 1989 com o lançamento de “Eu Canto Samba”. Muito bem aceito por crítica e público o álbum rendeu ao compositor quatro prêmios Sharp naquele ano. Outros discos de destaque do carioca são “A Dança da Solidão” (1972), “Nervos de Aço” (1973), “A toda hora rola uma estória” (1982), “Bebadosamba” (1996), “Bebadachama” (1997) e “Timoneiro” (2002). Imperdível.

Serviço

Paulinho da Viola – Turnê Na Madrugada

Dia: 23 de novembro, 21 horas

Onde: Tom Brasil

Rua Bragança Paulista, 1281

Classificação: 14 anos

Ingressos: R$ 120,00

a R$ 250,00

www.grupotombrasil.com.br