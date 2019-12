Paula Toller no Tom Brasil

Com o tempo deixaram de ser Selvagens, mas a doçura e jeito singelo de Paula permaneceram intocáveis cativando mais fãs a cada dia. Desde a estreia discográfica com “Seu Espião” (1984) o Kid Abelha vendeu mais de 9 milhões de cópias, realizando centenas de shows em todo o Brasil e recebendo vários discos de platina, ouro e diamante. Entre tantos álbuns emblemáticos a banda lançou “Educação Sentimental”, (1985), “Tomate” (1987), “Tudo é Permitido”, (1991), “Meu Mundo Gira em Torno de Você” (1996), “Surf” (2001) e “Pega Vida” (2005). Em 2016 Paula e seus companheiros Bruno Fortunato e George Israel decidiram que era hora de encerrar atividades e seguir outros projetos. Desde então ela arregimentou novos músicos e tem percorrido várias capitais com sua atual turnê “Como Eu Quero”.

Ladeando a cantora estão o extraordinário produtor Liminha, que assume os violões, Gustavo Camardella (violão), Pedro Dias (baixo), Pedro Augusto (teclados) e Adal Fonseca (bateria). A voz inconfundível de Paula está presente em clássicos do Kid Abelha como “Nada Sei”, “Lágrimas e Chuva”, “Fixação” e “Amanhã é 23”. Também integram o repertório do show as bacanudas “Céu Azul”, do Charlie Brown Jr e “Ando Meio Desligado”, dos Mutantes. A cantora também cantará a balada inédita “Essa Noite Sem Fim”.

Serviço

Paula Toller – Turnê “Como Eu Quero”

Data: 7 de dezembro – 22 horas

Local: Tom Brasil – Rua Bragança Paulista, nº 1.281, Santo Amaro

Classificação: 16 anos

Ingressos: a partir de R$ 64,50

Inf: www.grupotombrasil.com.br