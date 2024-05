Paula Toller e Paulo Ricardo em São Paulo

Foto: Divulgação

Os ícones do rock brasuca se apresentam no Clube Atlético Juventus, Moóca

No próximo dia 17 de maio os cantores e compositores Paula Toller e Paulo Ricardo sobem ao palco do tradicional clube da zona leste de São Paulo para mostrar seus grandes sucessos. Astros do rock, farão seus próprios sets, mas a possibilidade de “palhinha” de um no show do outro existe. Oremos.

Paula e Paulo têm muito em comum. Além de xarás são naturais do Rio de Janeiro. Ambos nasceram em 1962 sendo que a diferença de idade entre eles é de apenas um mês, a cantora é de 23 de agosto, enquanto ele apaga as velinhas em 23 de setembro.

E as semelhanças não param por ai. Os cariocas iniciaram suas trajetórias nos anos 80, a Era de Ouro do rock nacional.

Paula Toller ganhou holofotes em 1984, há exatos 40 anos à frente do Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, quando lançou “Seu Espião”, o start de uma carreira marcada por grandes álbuns e canções.

Na discografia do Kid Abelha, que encerrou atividades em 2016, destacam-se “Educação Sentimental” (1985), “Kid” (1989), “Meu Mundo Gira em Torno de Você” (1996), “Coleção” (2000) e “Pega Vida” (2005). Em carreira solo a cantora lançou quatro discos de estúdio sendo o mais recente “Transbordada” (2014).

Claro que a ex-Kid Abelha fará uma mescla de canções do grupo e da carreira solo não deixando de fora hits como “Fixação”, “Como Eu Quero”, “Alice Não me Escreva Aquela Carta de Amor”, “No Seu Lugar”, “Eu Tive um Sonho”, “Te Amo pra Sempre”, “Eu Só Penso em Você”, ‘”Eu Contra Noite”, “Lágrimas e Chuva”, “Nada Sei”, “No Meio da Rua”, “Amanhã É 23” e “Grand’ Hotel”.

Por sua vez, Paulo Ricardo despontou empunhando baixo e mics do RPM que se tornou a banda de maior sucesso do Brasil na segunda metade dos anos 80.

A RPMania era algo comparado a Beatlemania dada a euforia dos fãs em encontrar os integrantes do grupo que além de Paulo Ricardo trazia Paulo P.A. Pagni (1958-2019) (bateria), Fernando Deluqui (guitarra) e Luiz Schiavon (1958-2023) teclados.

Mas o cara e a cara do grupo sempre foi Paulo Ricardo que ao sair em voo solo se viu envolto em desgastantes questões judiciais por causa do espólio RPM, porém segue trilhando o sucesso com bons discos.

Com o RPM o vocalista gravou os emblemáticos “Revoluções Por Minuto” (1985) e “Quatro Coiotes” (1988) os quais traziam canções marcadas pelo rock eletrônico/experimental em arranjos envolventes como “Rádio Pirata”, “Louras Geladas”, “Olhar 43”, “Juvenília”, “Ponto de Fuga” e “Partners”.

O set de PR deve trazer todos os clássicos do RPM e também canções da trajetória solo, entre elas, “Dois”, “Baby”, “Sonho Lindo”, “Não há dinheiro que pague” e “Tudo Por Nada (My heart can’t tell you no)”. Composições de outros autores que caíram como uma luva na voz de Paulo Ricardo podem estar no repertório como “Imagine” de Jonh Lennon, “Flores Astrais”, dos Secos & Molhados e “London, London”, de Caetano Veloso.

SERVIÇO

Paula Toller e Paulo Ricardo – Os Grandes Sucessos

Dia 17 de maio – 22h30

Clube Atlético Juventus

Rua Juventus, 690 – Mooca – São Paulo

Classificação: 18 anos

Inf: https://www.ticket360.com.br/evento/27999/ingressos-para-paula-toller-e-paulo-ricardo