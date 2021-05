Pau tenente, natural e especial

A ação, além de ajudar na perda dos quilos indesejados, ainda combate o mau colesterol, trata a anemia e melhora o sistema cardiovascular. Embora comumente conhecida como um remédio natural que auxilia no emagrecimento, seu chá ajuda em casos de diarreias, problemas gastrointestinais e parasitas intestinais.

Uma das características das substâncias desta erva é aumentar as secreções estomacais e intestinais, ação que facilita e acelera a digestão e ainda melhora o movimento peristáltico do intestino e aumenta o volume do bolo fecal, combatendo a constipação. Tem ainda a capacidade de fortalecer o sistema hepático, combater cólicas uterinas e intestinais, tratar infecções e diminuir a febre.

Em todos os casos, pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso do pau tenente para fins medicinais.