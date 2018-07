Patifaria anunciada

Eles não desistem. Se achando mais espertos que o Poder Judiciário, os petistas de plantão em uma articulação minuciosa, tentaram livrar o profeta de nove dedos da cadeia. Cientes de que o plantonista responsável no TRF-4 seria um advogado do PT fantasiado de desembargador, se aproveitaram e entraram com pedido de libertação do ex-presidente Lula.