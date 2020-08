Paternidade, sempre especial

Mesmo assim, não deixa de ser momento para refletir qual o real significado não só da figura paterna, mas da família como um todo. Em meio a uma sociedade que vive em constante modificação quanto a organização familiar, as pessoas precisam se adaptar às novas realidades sobre o conceito de pai que nem sempre é o pai biológico ou aquele configura como chefe da família. Nos dias de hoje, são vários que estão nesse papel e, bem por isso, ocorrem bloqueios psicológicos e nem todos acompanharam ou acetam essas mudanças que, na verdade fogem totalmente do conceito de família tradicional.

A família formada por pai, mãe e filhos ainda prevalece nas opiniões mais clássicas, fugindo totalmente dos padrões atuais. Mas cada uma com sua ideologia deve respeitar sempre, já que são seres humanos.

Mesmo com tantas adversidades, nós temos o poder de se adaptar e cumprir esse papel fundamental de pai na criação de um filho. Por isso, com a realidade do abandono de filhos seja por uma separação, seja por vontade própria, hoje em dia há quem exerça essa função que de fácil não tem nada e sendo assim, merece aplausos. São os avós que cumprem com excelência as atribuições paternas e maternas. Da mesma forma destacamos os pais que se casam novamente, irmãos que assumem o papel de pai e mãe, dentre outras. Não que isso sirva de consolo e incentivo, mas minimiza a ausência, tantas vezes dolorida.

Aproveitamos a data para dar um puxãozinho de orelha nos senhores humanos do sexo masculino que pensem antes de sair por aí aprontando. Afinal, nessa toada, todos saem perdendo. Aquele que participa do crescimento do filho e a criança que, na maioria das vezes, sofre traumas irreparáveis pela ausência de um herói para chamar de pai.

Com tantos acontecimentos ruins vistos nos últimos tempos, esse é um bom momento para aproveitar o que mais de puro existe em uma relação de pai e filho: amor, respeito, exemplo e valores morais.

Para aqueles que se identificam a figura paterna na mãe, avó, avô, irmão ou qual parente seja, não se acanhe e lhe dê muito mais que um presente caro ou barato. Dê a chance do convívio e agradeça por tudo que essa pessoa fez e ainda faz por você. Feliz dia dos Pais!