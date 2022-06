PAT Franco da Rocha oferece 150 vagas para Auxiliar de Logística

Os pré-requisitos para concorrer são:

– ter 18 anos ou mais

– disponibilidade para qualquer turno

– ensino médio completo ou superior cursando

De acordo com o que divulgou a prefeitura nas redes sociais, não é necessário ter experiência e as vagas são temporárias. É obrigatório apresentar um documento original com foto, carteira de trabalho, um currículo atualizado e uma caneta.

O processo seletivo acontecerá na terça-feira, 21, a partir das 10 horas, no PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador, que funciona dentro do Poupatempo, localizado na Avenida Expedicionário, 77 – Centro – Franco da Rocha.

Quem é o auxiliar de logística?

A profissão de auxiliar de logística está ligada ao campo da organização e do planejamento. É a partir do bom desempenho dessa função que as atividades da empresa podem ser feitas de maneiras mais práticas e baratas.

É por isso, então, que existe o auxiliar de logística. Ele é o responsável por atuar no planejamento do serviço. Isso deve ser feito sob o conhecimento de questões como espaço físico, demanda de caminhões e motoristas, tempo de realização das tarefas e muitos outros aspectos. A partir disso, suas decisões mudarão o resultado dos processos para melhor.

O que faz um auxiliar de logística?

Conforme as informações já relacionadas acima, um auxiliar de logística é o responsável, então, pelas atividades relacionadas ao planejamento e gestão do serviço.

Na prática, é ele quem realiza as seguintes tarefas.

Siga o Rnews nas redes sociais