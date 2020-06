PAT tem vagas para motorista, torneiro mecânico, ferramenteiro e chapeiro

Como o atendimento presencial está suspenso em razão da pandemia promovida pelo coronavírus, interessados devem encaminhar currículo até segunda-feira, dia 29.

Confira os detalhes das vagas

Cargo: motorista carreteiro (CNH E) – 20 vagas

Experiência: na função

Escolaridade: 1º grau completo

Horário de trabalho: lei do motorista

Local: cd em louveira / entregas na região sudeste

Salário: R$ 2128,37 + produtividade

Benefícios: CB, VT, diária, convênio, PLR e seguro de vida

Cargo: torneiro mecânico – 01 vaga

Experiência: na função

Escolaridade: não exigida

Horário de trabalho: das 7h às 17h

Local: caieiras

Salário: R$ 1800,00

Benefícios: a/c

Cargo: ferramenteiro – 01 vaga

Experiência: na função

Escolaridade: não exigida

Horário de trabalho: das 7h às 17h

Local: caieiras

Salário: R$ 2600,00

Benefícios: a/c

Cargo: atendente de lanchonete (chapeiro) – 01 vaga

Experiência: em chapa e montagem de lanches (não precisa ser em carteira)

Escolaridade: 1º grau completo

Horário de trabalho: das 14h às 22h

Local: caieiras

Salário: R$ 1350,00

Benefícios: VT, CB e flexibilidade de folga semanal

De acordo com o PAT, as vagas contam com limite de encaminhamento de candidatos. Os trabalhadores interessados e dentro do perfil deverão encaminhar currículo atualizado para o e-mail curriculospatcaieiras@hotmail.com e no título (assunto) deverá colocar a vaga desejada. Será aceito apenas um currículo.