PAT Caieiras está com diversas vagas abertas

Atualmente, as oportunidades disponíveis são para auxiliar de manutenção predial, analista de controle de qualidade, conferente, rebobinador, montador de clichês, laminador e inspetor de qualidade (embalagens flexíveis).

Para conferir outras vagas ou cadastrar o currículo no banco de dados do PAT, basta acessar o site: https://caieiras.burh.com.br/empregos.

Em caso de dificuldade no cadastro on-line, o candidato poderá comparecer ao PAT Caieiras, no 1º andar do Paço Municipal, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.