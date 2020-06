PAT Caieiras está com 50 vagas para auxiliar de almoxarifado

De acordo com o órgão, são 25 oportunidades para homens e 25 para mulheres. Não é exigido experiência.

Além do salário de R$ 1229,00, a empresa oferece como benefícios: cesta básica (após experiência), VT e café da manhã.

Podem se candidatar apenas pessoas que utilizem uma condução (ida e volta) até Caieiras.

De acordo com o PAT, as vagas contam com limite de encaminhamento de candidatos. Os trabalhadores interessados e dentro do perfil deverão encaminhar currículo atualizado (com número de PIS/NIT) para o e-mail curriculospatcaieiras@hotmail.com e no título (assunto) deverá colocar a vaga desejada “auxiliar de almoxarifado”.

Como o atendimento presencial está suspenso em razão da pandemia promovida pelo coronavírus, interessados devem encaminhar currículo até sexta-feira dia 12.