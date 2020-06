PAT Caieiras está com 18 vagas de emprego. Veja como se candidatar

Como o atendimento presencial está suspenso em razão da pandemia promovida pelo coronavírus, interessados devem encaminhar currículo até sexta-feira dia 12.

Confira os detalhes das oportunidades

Cargo: açougueiro – 02 vagas

Experiência: 6 meses comprovada em carteira

Escolaridade: ensino médio completo

Benefícios: VT

Salário e horário: a definir

Local: Laranjeiras/Caieiras

Cargo: balconista de açougue – 02 vagas

Experiência: 6 meses comprovada em carteira

Escolaridade: ensino médio completo

Benefícios: VT

Salário e horário: a definir

Local: Laranjeiras/Caieiras

Cargo: atendente de padaria – 03 vagas

Experiência: 6 meses comprovada em carteira

Escolaridade: ensino médio completo

Benefícios: VT

Salário e horário: a definir

Local: Laranjeiras/Caieiras

Cargo: fiscal de caixa – 01 vaga

Experiência: 6 meses comprovada em carteira

Escolaridade: ensino médio completo

Benefícios: VT

Salário e horário: a definir

Local: Laranjeiras/Caieiras

Cargo: líder de loja – 02 vagas

Experiência: 6 meses comprovada em carteira em supermercados

Escolaridade: ensino médio completo

Benefícios: VT

Salário e horário: a definir

Local: Laranjeiras/Caieiras

Cargo: operador de caixa – 06 vagas

Experiência: 6 meses comprovada em carteira

Escolaridade: ensino médio completo

Benefícios: VT

Salário e horário: a definir

Local: Laranjeiras/Caieiras

Cargo: vigia (prevenção de perdas) – 02 vagas

Experiência: 6 meses comprovada em carteira

Escolaridade: ensino médio completo

Benefícios: VT

Salário e horário: a definir

Local: Laranjeiras/Caieiras

De acordo com o PAT, as vagas contam com limite de encaminhamento de candidatos. Os trabalhadores interessados e dentro do perfil deverão encaminhar currículo atualizado para o e-mail curriculospatcaieiras@hotmail.com e no título (assunto) deverá colocar a vaga desejada (açougueiro, atendente de padaria, fiscal de caixa etc).