PAT Caieiras divulga vagas em diversas áreas

Os interessados dentro do perfil de alguma vaga acima deverão comparecer ao PAT de Caieiras e entregar um currículo atualizado até sexta-feira, 7, das 8h às 14h.

Confira as vagas:

SERRALHEIRO – 02 VAGAS

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Montagem em geral, conhecimento em solda.

🔹 Experiência: Não precisa ser comprovada em Carteira

🔹 Escolaridade: Ensino Médio Completo

🔹 Local de Trabalho: Caieiras

🔹 Horário de Trabalho: das 7h30 às 17h

🔹 Salário: R$ 1.720,00

🔹 Benefícios: Convênio Médico, Cesta Básica, Refeição no local, Vale Transporte e PLR.

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – 04 VAGAS

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Planejam serviços de manutenção e instalação preventiva, preditiva e corretiva. Instalação de sistemas e componentes eletroeletrônicos e realizam medições e testes.

🔹 Experiência: Comprovada em Carteira.

🔹 Escolaridade: Ensino Médio Completo

🔹 Local de Trabalho: Caieiras

🔹 Horário de Trabalho: das 7h30 às 17h / Escala 6×2 – 1º turno, 2º turno e 3º turno (uma vaga para cada horário)

🔹 Salário: R$ 2.300,00 (já com a periculosidade)

🔹 Benefícios: Convênio Médico, Cesta Básica, Refeição no local, Vale Transporte e PLR.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL- 02 VAGAS

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Planejam serviços de manutenção e instalação preventiva, preditiva e corretiva em maquinas industriais, avaliar o funcionamento e desempenho e lubrificação.

🔹 Experiência: Comprovada em Carteira.

🔹 Escolaridade: Ensino Médio Completo

🔹 Local de Trabalho: Caieiras

🔹 Horário de Trabalho: das 7h30 às 17h

🔹 Salário: R$ 2.000,00

🔹 Benefícios: Convênio Médico, Cesta Básica, Refeição no local, Vale Transporte e PLR.

CONFERENTE DE TESOURARIA – 01 VAGA

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Receber e conferir a arrecadação das tarifas de viagens realizadas. Conferir autenticidade da moeda, conferir relatório de arrecadação, registrando numerário em sistema específico, realizar pagamento diversos no caixa e mediante autorização. Necessária experiência como conferente monetário ou caixa. Necessário conhecimento do pacote Office.

🔹 Experiência: Comprovada em Carteira

🔹 Local de Trabalho: Garagens de Franco da Rocha e Caieiras

🔹 Horário de Trabalho: 19h às 3h20 – Seg a sex. e domingos

🔹 Salário: A combinar

🔹 Benefícios: VR / Ass. Médica / Ass. Odontológica / Convênio farmácia / Cesta básica / Crachá

ELETRICISTA – 01 VAGA

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Responsável em executar as revisões preventivas e corretivas, visando diagnosticar os defeitos das partes elétricas e seus componentes nos carros. Necessário experiência com veículos à diesel.

🔹 Experiência: Comprovada em Carteira

🔹 Local de Trabalho: Garagens de Franco da Rocha e Caieiras

🔹 Horário de Trabalho: A definir

🔹 Salário: A combinar

🔹 Benefícios: VR / Ass. Médica / Ass. Odontológica / Convênio farmácia / Cesta básica

MECÂNICO SOCORRISTA – 01 VAGA

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Realizar manutenção mecânica preventiva e corretiva de veículos; efetuar reparos/substituições necessárias; preparar materiais/produtos, equipamento/ferramentas adequadas para a execução das tarefas. Acompanhar solicitações de serviços no sistema da área, registrando procedimentos e materiais utilizados para execução dos mesmos. Necessário ser habilitado em categoria D ou E.

🔹 Experiência: Comprovada em Carteira

🔹 Local de Trabalho: Garagens de Franco da Rocha e Caieiras

🔹 Horário de Trabalho: A definir

🔹 Salário: R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00

🔹 Benefícios: VR / Ass. Médica / Ass. Odontológica / Convênio farmácia / Cesta básica

MOTORISTA – 11 VAGAS

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Dirigir transporte coletivo urbano. Necessária disponibilidade total de horário e experiência mínima de 6 meses como motorista de veículo pesado à diesel comprovado.

🔹 Experiência: Comprovada em Carteira

🔹 Local de Trabalho: Garagens de Franco da Rocha e Caieiras

🔹 Horário de Trabalho: A definir

🔹 Salário: R $2.000,00 a R$ 3.000,00

🔹 Benefícios: VR / Ass. Médica / Ass. Odontológica / Convênio farmácia / Cesta básica

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS – 02 VAGAS

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: mecânica em geral, motor, freio, suspensão, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, elétrica.

🔹 Experiência: Não precisa ser comprovada em Carteira.

🔹 Local de Trabalho: Caieiras

🔹 Horário de Trabalho: Seg a sex 8h às 18h e 1 sáb por mês 8h às 12h

🔹 Salário: R$ 1442,40

IMPRESSOR SERIGRAFO MANUAL (ESTAMPADOR SILKSCREEN) – 10 VAGAS

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Montar a Tela, Estampar, preparar tinta, limpa tela, dar esquadro

🔹 Experiência:Comprovada em Carteira

🔹 Local de Trabalho: Caieiras

🔹 Horário de Trabalho: 7h às 17h

🔹 Salário: R$ 1.156,00 a R$ 1.385,00

🔹 Benefícios: Vale transporte

ESTAGIO DE FARMÁCIA – 04 VAGAS

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Manipulação de medicamentos no laboratório

🔹 Escolaridade: Cursando Superior na área

🔹 Local de Trabalho: Caieiras

🔹 Horário de Trabalho: 6h por dia

🔹 Salário: R$ 8,00 por hora

🔹 Benefícios: Vale Transporte e Cesta Básica.

ESTAGIO DE ADMINISTRAÇÃO – 01 VAGA

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Venda de medicamentos manipulados via telefone, chat, e-mail e presencial diretamente no laboratório.

🔹 Escolaridade: Cursando Superior na área

🔹 Local de Trabalho: Caieiras

🔹 Horário de Trabalho: 6h por dia

🔹 Salário: R$ 8,00 por hora

🔹 Benefícios: Vale Transporte e Cesta Básica.

CONTADOR – 01 VAGA

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Rotinas de escritório Contábil

🔹 Experiência: Comprovada

🔹 Escolaridade: Superior na área

🔹 Local de Trabalho: Lapa

🔹 Horário de Trabalho: 8h às 18h

🔹 Salário: A combinar

🔹 Benefícios: Vale Transporte e vale alimentação.

De acordo com o PAT, as vagas têm limite de encaminhamentos de candidatos. Elas também podem sofrer alterações sem aviso prévio. O atendimento do PAT possui limite de senhas que dependendo da demanda poderão ser esgotadas antes do término do atendimento do dia.

O PAT fica dentro do Paço Municipal na Avenida Professor Carvalho Pinto, nº 207, Centro, Caieiras.