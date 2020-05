Pat Barreto: cantando direito

Embora tenha feito violão e balé na infância e adolescência ela se tornou advogada e agora volta sua incursão no mundo artístico. O resultado pode ser conferido no recém-lançado EP “Descoberta”, trazendo cinco faixas nas quais a cantora mostra uma variada gama de estilos e influências. Percebe-se pitadas de Alejandro Sanz, George Benson, Sade, Cher, Dionne Warwick, João Bosco, Marina Lima e Emílio Santiago.

“Gosto muito de pop latino, e ouço de tudo, de música cubana a orquestras sinfônicas”, diz. Com um estilo peculiar de compor ela diz que música e direito têm muito em comum. “Penso em uma canção como se fosse uma petição no Direito, com começo, meio e fim, nada fica no ar. São histórias de outras pessoas, as minhas próprias e também aquelas que imagino”, afirma. A cantora diz que não deixará a advocacia. “Não penso em largar o Direito para me dedicar exclusivamente à música, e sim dar vasão a um lado meu que estava de certa forma escondido.

O título do EP, “Descoberta”, tem a ver com isso, é algo inusitado, que para muitos que me conhecem veio do nada”, conclui Pat Barreto.