Passagem de ônibus mais cara em SP está em vigor

No caso de São Paulo, a tarifa básica passou de R$ 4 para R$ 4,30. A partir de 12 de janeiro, as tarifas do Metrô e da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, também terão o mesmo aumento.

Em cidades da região, também foi registrado reajuste em Caieiras e Franco da Rocha que a passagem subiu de R$ 4,35 para R$ 4,60 e Francisco Morato que a tarifa passou de R$ 4,20 para R$ 4,45

Na Capital paulista, o passageiro que recarregar o cartão até dia 12, ou seja, antes do reajuste dos trilhos, vai pagar no ônibus a tarifa de R$ 4,30, mas no Metrô e na CPTM R$ 4. A tarifa integrada, nesse caso, será de R$ 7,21 até o fim dos créditos. O valor máximo de recarga acumulado é de R$ 350 no bilhete comum.