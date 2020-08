Passageiros pedem explicações para ponto não utilizado

Um novo ponto foi colocado na calçada em frente aos comércios, mas ele ainda não está sendo usado por quem aguarda o coletivo e reclama por não ter mais um espaço seguro na espera do ônibus.

Clélio Sanches da Silva fez uma observação sobre essa questão em comentário nas redes sociais do jornal Regional News. Segundo ele, os ônibus não entram no espaço destinado à essa finalidade. “O recuo da parada de ônibus com o ponto coberto fica numa calçada, mas os passageiros têm que esperar os coletivos no outro passeio, porque os ônibus não entram no recuo”, apontou.

Pamela Sanches também fez críticas. “Instalaram o ponto de ônibus, mas não podemos usar. Não sei se a obra não foi finalizada ainda, mas as pessoas precisam ser informadas. Sem contar que agora estamos desprotegidos sem uma parada adequada nessa calçada onde os ônibus passam”, disse.

Por se tratar de uma rodovia estadual, o DER foi procurado e informou que que a obra é realizada em parceria com a prefeitura, responsável pelas intervenções na pista e que, ao departamento cabe a realização da sinalização, que será aplicada após correções no acabamento do pavimento asfáltico solicitadas à Secretaria Municipal de Obras.

O setor de Obras de Caieiras confirmou a parceria com o DER na execução dos serviços e esclareceu que a pedido do DER os serviços foram paralisados, mas serão retomados e concluídos em breve, já que não existe mais nenhum impedimento conforme reposta encaminhada ao jornal.