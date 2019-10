Passageiro dorme no Uber e acumula corrida de mais de R$ 7 mil

Um inglês apela nas redes sociais para evitar pagar o valor de R$ 7 mil por uma corrida do Uber. O prejuízo aconteceu após o DJ Chris Reed dormi dentro do veículo e acordar a mais de 160 quilômetros do seu destino final. O passageiro solicitou um carro no aplicativo de transportes para ir de Fulham a Croydon, na região da Grande Londres. Contudo, acabou dormindo durante a viagem e, quando acordou, a corrida estava no valor de 1,4 mil libras esterlinas, cerca de R$ 7,3 mil.