Passado e o futuro de mãos dadas

É nesse ano também, acompanhando a tecnologia, mas sem deixar a tradição de lado, que lançamos um novo projeto editorial, uma edição mensal, mais leve, arrojada e ousada, que chega para oferecer mais uma opção de leitura ao nosso leitor e porque não dizer, endereçado ao público mais conectado.

Como os assuntos se misturam, exaltamos mais um aniversário da “Cidade dos Pinheirais” com a edição especial que todos os anos, há duas décadas, a cada 14 de dezembro, fazemos questão de editar, custe o que custar, para permitir que os moradores mais antigos, mais uma vez, voltem ao passado ao ver o acervo fatos e fotos que construíram Caieiras.

O trabalho é árduo feito com carinho e respeito para manter vivas as informações que identificam a cidade, suas raízes, sua memória, seu povo e sua identidade. Apesar das dificuldades e do pouquíssimo reconhecimento, é prazeroso, porque conseguimos resgatar sempre algo diferente, apesar das tristezas quando sabemos que mais um pouco da história morre, quando alguém que tinha algo a mais para contribuir também parte e leva consigo outro pedaço da história.

Deixando isso de lado, nesses 61 anos de existência, contar a história de Caieiras continua sendo paixão, independentemente da política ou seus desdobramentos.

Seguimos firmes e fortes e o resultado é sempre emocionante.

Assim está sendo fazer essa edição a mais mensalmente. O formato é diferente, as matérias mais extrovertidas e divertidas, mas com a seriedade por trás de tudo isso. A ideia é apresentar um conteúdo exclusivo que só o Regional News tem, com o mesmo profissionalismo e dinamismo, mas com linguagem simples, direta e com uma redação leve gostosa de ler.

Chegado mais um mês de dezembro, temos mais é que comemorar e fazemos com que nossos leitores estejam inseridos nesse contexto. É por eles que o jornal Regional News ainda faz questão de manter a edição histórica para que chegue com o máximo de informações e imagens responsáveis por emocionar a tantos. Aos parceiros desta edição, incentivadores e valorosos mentores da cultura, nossos agradecimentos.