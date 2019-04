Páscoa: compra de pescados e ovos requer cuidado

Para evitar problemas, o Ipem-SP, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, apresenta dicas práticas para o consumidor identificar produtos irregulares e não errar na hora das compras.

No caso dos ovos de chocolate com brindes, o comprador deve verificar na embalagem se está estampada a frase “Atenção: contém brinquedo certificado no âmbito do Sistema Brasileiro da Avaliação da Conformidade”. Também é obrigatória a indicação de faixa etária ou, se for o caso, uma frase que informe que não existe restrição de faixa etária. No brinde, o consumidor deve também procurar o selo do Inmetro. Somente essas informações garantem que o brinquedo passou por testes e não vai oferecer riscos à criança.

O consumidor deve evitar comprar o produto pelo número, já que elas servem apenas como referência. Assim, oriente-se apenas pela indicação do peso líquido do ovo de chocolate.

Na compra do peixe fresco, sejam eles adquiridos em feiras ou mercados, sempre acompanhe a pesagem que deve ser feita na presença do consumidor, assim como a embalagem do produto.

Caso queira que o peixe seja embalado com gelo para que fique protegido e preservado durante o trajeto para sua casa, fique atento se o vendedor não o pesará depois de acrescentar o gelo.

Uma situação que demanda atenção do comprador é o ‘peixe falso’. Em alguns estados, o número de fraudes, de espécies baratas vendidas como se fossem peixes nobres, chega a quatro casos em dez. A fraude vem sido combatida pelo Ministério da Agricultura desde 2015 em operação de fiscalização perto da Semana Santa. Porém, toda atenção é válida nesse momento.

No caso de São Paulo, o consumidor que desconfiar ou encontrar irregularidades pode recorrer ao serviço da Ouvidoria do Ipem, pelo telefone 0800-013-0522.