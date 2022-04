Páscoa: chocolate, azeite e bacalhau estão mais caros

Entre os alimentos, normalmente presentes na mesa do domingo, que mais subiram, merecem destaque a batata-inglesa, usada na preparação do bacalhau, que está 27% mais cara, e o azeite de oliva, que subiu 11,3%. O próprio bacalhau também ficou mais salgado com a alta de 7,8% neste ano, em comparação com a Páscoa de 2021. O preço do indispensável chocolate aumentou 13,6% em um ano, enquanto as versões em barra subiram 11%. Já o indicador oficial da inflação foi de 11,3% no acumulado em 12 meses.

Os dados são do IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, em março, divulgado na sexta-feira, 8, pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Os tradicionais ovos de chocolate também não escaparam da majoração, apesar de em menor intensidade da vista em Páscoas passadas. Dados do FGV Ibre, Instituto Brasileiro da Economia da Fundação Getulio Vargas, mostram que o preço dos ovos subiu 9,9% no último ano. Em 2021, a alta havia sido de 12%, enquanto em 2020 o registro foi de 17,4%. A alta geral dos preços também é justificada pela Abicab, Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas, para explicar o aumento.

“O preço do chocolate em geral é impactado por diferentes fatores. O cacau, açúcar e o leite, por exemplo, assim como a variação do dólar, contratações, distribuição e impostos, também influenciam”, informa a associação em nota.

A dica, como sempre, é pesquisar antes de comprar!