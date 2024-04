Partidos e lideranças firmam coalisão para eleições em outubro

Lideranças de diversos partidos se uniram em um ato de filiação, mostrando que juntos podem resgatar a cidade e levá-la a um futuro melhor. Gersinho se destacou por sua experiência e coerência

Cidadãos, correligionários, políticos e muitos caieirenses se reuniram no Sindicato dos papeleiros de Caieiras a fim de tratarem dos interesses que servirão para resgatar a dignidade da do povo que está perdido e sem direção ou representação eficiente na gestão pública.

Intitulado ‘Todos por Caieiras’, contou com os partidos PV, AVANTE, SOLIDARIEDADE, MDB, PSD, PSB, PDT, PT e PSOL. Os discursos giraram em torno da urgente recondução do município a uma ordem administrativa responsável e diligente no trato de questões básicas de saúde, educação e meio ambiente, ressaltando a questão alarmante da possível instalação de uma pedreira na cidade.

Dentre todas as manifestações, muito coerente, experiente e aplaudido, Gersinho deu mostras de ser o mais preparado para colocar a cidade de volta nos trilhos da recuperação e do desenvolvimento.