Partidos definem nomes de candidatos

Nesta edição, o jornal Regional News vai divulgar os nomes dos candidatos a prefeito, conforme registrado no site do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Eles serão expostos em ordem alfabética.

Em Caieiras, concorrem ao pleito Juarez Pereira Dias, “Engenheiro Juarez Dias” (PSL), Gerson Moreira Romero, “Gersinho Romero” (PSD), Gilmar Soares Vicente, “Lagoinha” (MDB) e Jose Franco Monte Sião, “Professor Franco” (PT).

Na cidade de Franco da Rocha, são sete candidatos: Diego Luiz Hernandez (PDT), Nivaldo da Silva Santos (PTB), Eduardo Padilha do Prado Bueno (DEM), João Miguel Gasparim Filho (Patriota), Pablo Rodrigo da Cunha (PL), Edmilson Costa Santos (PSOL) e Valdir Jose da Silva (PSDB).

Em Francisco Morato, disputam a vaga: Alex Dos Reis (MDB),

Marcos Elias Alabe (PTB), Jonatha Pereira Coelho (SOLIDARIEDADE), Renata Torres De Sene (REPUBLICANOS)

e Rogerio Antonio Munhóz (PDT).

Embora, todos os nomes já constem no site do TSE, eles ainda aparecem com a informação de “aguardando julgamento” e nada impede de um ou outro desistir ou ter o registro negado.

Dos três municípios citados, dois candidatos buscam a reeleição: Gersinho Romero por Caieiras e Renata Sena em Francisco Morato.

Em razão do coronavírus, as eleições municipais que sempre ocorriam em outubro, este ano foram postergadas. O primeiro turno das Eleições 2020 será em 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 do mesmo mês. Esse só será realizado apenas nos municípios com mais de 200 mil eleitores em que nenhum dos candidatos consiga a maioria absoluta, ou seja, 50% dos votos mais um.

Protocolos de saúde

As eleições 2020 serão acompanhadas de vários protocolos em razão do coronavírus. As regras fazem parte de um Plano de Segurança instituído pelo órgão para o primeiro e segundo turnos do pleito deste ano.

O uso de máscara e de álcool em gel vai ser obrigatório para mesários e eleitores. A biometria, adotada em 2018, não será usada em 2020.

O TSE recomenda que cada eleitor leve a própria caneta para assinar antes de votar. A urna eletrônica não vai ser higienizada. A higienização deve ser feita pelo próprio eleitor.

Outro objetivo é evitar ao máximo o contato físico. Desta vez, o título de eleitor não vai ser entregue pelo eleitor, apenas exibido. O mesário pode pedir para que ele abaixe rapidamente a máscara para identificação. Já o comprovante de votação vai ser entregue apenas para quem pedir. Quem não seguir as regras vai ser proibido de votar.

O Tribunal Superior Eleitoral confirmou que a votação vai começar uma hora mais cedo, às sete da manhã. As três primeiras horas vão ser destinadas preferencialmente aos idosos.

De acordo com o TSE, é recomendável que pessoas com febre no dia da votação com que tiverem sido diagnosticadas com Covid-19 até 14 dias antes, não votem.