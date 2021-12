Participantes do Bolsa do Povo em Franco da Rocha estão sem receber salários

Quem trabalha, quer receber o merecido salário no fim de mês fazendo jus ao empenho. Mas em Franco da Rocha, parte das pessoas contratadas pelo Programa Bolsa Trabalho (Bolsa do Povo) estão com dificuldades de ter acesso ao dinheiro. Elas prestam serviços para setores da prefeitura, mas são pagas pelo Governo do Estado.

Pelos menos três pessoas procuraram o jornal Regional News para denunciar a situação, após várias tentativas de solução junto aos responsáveis pelo programa.

Nathalia Cristina Souza da Silva é uma das bolsistas que não recebeu o mais recente vencimento. “Em outubro recebemos pelo voucher e em novembro informaram que mandariam um cartão. Ele chegou, mas não conseguimos desbloquear. Quando vamos no banco, falam que é pelo site que fica indisponível muitas vezes. Pela central é mais complicado ainda, pois está sempre ocupado e quando atendem cada um fala uma coisa”, disse, completando que não dá para trabalhar 40 dias para depois receber. “Não dá para continuar nessa situação”.

Ela comentou também sobre a promessa de uma cesta básica junto ao salário, mas isso também foi entregue até o momento.

Segundo Camila Iure dos Santos Cardoso da Silva, que enfrenta a mesma questão de receber o salário, um curso também prometido no ato da inscrição não está disponível. “Ninguém consegue ter acesso ao site que está sempre indisponível. Mas o pior é trabalhar e não conseguir receber porque não conseguimos desbloquear o cartão e ninguém passa informações corretas para nós”, declarou. Outra participante, que preferiu não se identificar, também relatou estar sem receber e sem o cartão para fazer o saque. “Comecei a trabalhar na primeira semana de outubro.

Fui informada que disponibilizariam um número por meio de um voucher para ir até o banco receber. Porém, quando entrei no site para pegar a numeração constava que meu dinheiro já estava no cartão. Contudo não recebi nenhum cartão até agora”, falou.

Ela também falou da dificuldade em conseguir informações. “Liguei várias vezes no contato que passaram, mas ninguém dava informações concretas e pediam para aguardar. Já está liberado o segundo pagamento e não recebi nem o primeiro. Muito complicado”, descreveu.

O outro lado

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, responsável pelo programa, foi procurada e por meio da Prodesp – Empresa de Tecnologia responsável pela operacionalização do Bolsa do Povo – informou que ao receber o cartão, é necessário primeiro realizar o desbloqueio pelo site do Bolsa do Povo e só depois é possível sacar o valor desejado nos terminais de autoatendimento do Banco 24h ou do Banco do Brasil, ou utilizá-lo em estabelecimentos comerciais na função débito.

Esclareceu ainda que também é importante que o beneficiário mantenha seu endereço de cadastro atualizado. A solicitação pode ser feita de forma online.

Para quem não tiver com acesso à internet, a orientação é procurar a Central de Atendimento, no telefone 0800 7979 800, que funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, inclusive para esclarecer dúvidas e auxílios aos beneficiários.

Embora a secretaria tenha solicitado os nomes das pessoas que reclamaram para apurar os casos, nenhuma resposta específica foi encaminhada para a redação até o fechamento da edição.

A prefeitura de Franco da Rocha também foi procurada e esclareceu estar ciente do problema, que é generalizado em todo o estado, e está à disposição dos beneficiários para auxiliar no encaminhamento no PAT que fica no Poupatempo de Franco da Rocha. Informou ainda que a Secretaria de Estado das Relações do Trabalho reconhece o problema e que será resolvido ao longo da próxima semana.